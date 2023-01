«Amour, gloire et beauté» passe de France 2 à TF1: une petite révolution télévisuelle

« Amour, gloire et beauté, une longévité qui fait rêver » (à lire et fredonner sur l’air du générique-culte, évidemment). Depuis trente-cinq ans, les aventures rocambolesques des familles Forrester, Spencer, Logan, Spectra et Marone fascinent des millions de téléspectateurs à travers le monde. À ce jour, « Amour, gloire et beauté » est le troisième feuilleton américain le plus ancien de l’histoire de la télévision, parmi ceux encore en production. En deuxième position, on retrouve les inépuisables « Feux de l’amour », qui fêteront leurs cinquante ans d’existence en 2023. Quant à la première marche du podium, elle est occupée par la série « Hospital Central » (58 saisons et 15000 épisodes), sorte de « Grey’s Anatomy » low cost qui n’a jamais su trouver son public chez nous, malgré d’innombrables tentatives de diffusion, notamment sur TF1.

« Amour, gloire et beauté » est à ranger dans la catégorie des soap-opéras, un genre dont le nom tire son origine de feuilletons radio des années 1930, commandités par des fabricants de produits hygiéniques (« soap » signifiant « savon » en anglais). Aujourd’hui, ces feuilletons sont télévisés… et souvent moqués. Entre le surjeu des acteurs, les intrigues tirées par les cheveux et le nombre incalculable de personnages, les soap-opéras sont le symbole du « too much ». « Amour, gloire et beauté » n’échappe pas à la règle. A l’antenne depuis 1987 aux Etats-Unis (et 1989 en France), la série approche les 9000 épisodes diffusés pour près de 400000 pages de dialogues mémorisées, 100 mariages, une vingtaine de décès et, surtout, 400 personnages récurrents (anciens et actuels). Parmi les pionniers, on citera Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) et John McCook (Eric Forrester), présents depuis les débuts de la saga. En trente-cinq ans, le casting a également accueilli de nombreuses guest stars, dont les protagonistes de « Dallas » Patrick Duffy (alias Bobby Ewing) et Linda Gray (Sue Ellen), mais aussi l’acteur de « Sauvés par le gong » Mario Lopez, le chanteur Usher et la regrettée Betty White, visage phare du petit écran outre-Atlantique.