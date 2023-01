Avez-vous vu Mickaël? L’ado de 16 ans a fugué en sautant par la fenêtre de chez lui à Bois-du-Luc

Mickael Saye, 16 ans, cheveux blonds, mince, de taille moyenne, a disparu dimanche soir vers 20h45 à Bois-du-Luc. Après une dispute, il a sauté par la fenêtre de la chambre de sa sœur qui donne sur la rue. Ses parents sont très inquiets et lancent un appel à leurs fils ou à toute personne qui le croiserait où l’hébergerait.

« Malheureusement, ce n’est pas sa première fugue, la dernière fois, c’était il y a près d’un an. Il a déjà fui de la maison et de l’internat où il passe la semaine », explique Ludivine, sa belle-sœur, qui a déjà arpenté les rues de La Louvière à sa recherche. « On l’aurait vu place Mansart, j’ai fait les différents établissements qui s’y trouvent, mais personne ne l’a vu. Idem auprès de ses connaissances habituelles, personne ne l’a croisé », dit-elle avec inquiétude. « Les autres fois, cela ne durait pas longtemps et on le retrouvait assez rapidement, mais ici aucune trace… »