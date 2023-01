Ces témoignages vidéos de la province de Namur et de la Botte du Hainaut qui vous ont le plus marqué, intrigué, bouleversé en 2022

Le Namurois aurait eu 100 ans en 2022 et un hommage à travers cette œuvre lui a été rendu. Photographe pour la Meuse Namur, il a laissé de nombreux souvenirs. Elle a été réalisée par l’artiste bruxellois Samuel Idmtal.

L’acteur français a tourné dans la rue de Fer et à la Brasserie François. - S.D.

Dans le cadre de son prochain film « La vie pour de vrai », l’acteur et réalisateur Dany Boon a installé son plateau de tournage dans les rues de Namur.

Lire aussi Dany Boon en tournage à Namur: «J’aime cette ville pour la brasserie François et Benoît Poelvoorde»

En juin dernier, il a posé ses caméras à la Brasserie François mais aussi dans la rue de Fer pour le plus grand bonheur des Namurois.

de videos

En avril, Philippe Vautard devient le nouveau bourgmestre de Floreffe

Philippe Vautard est devenu bourgmestre. - K.C.

Bouleversement en pleine législature à Floreffe. En avril dernier, après une motion de méfiance sollicité par DéFI, la majorité change, Albert Mabille perd son mayorat.

Lire aussi floreffe-la-motion-de-mefiance-votee-vautard-devient-bourgmestre-photosvideos

Philippe Vautard (RPF) prête alors serment lors d’un conseil communal exceptionnel.

de videos

Onhaye : Patricia, une sexagénaire retrouvée morte à son domicile

Dans la rue Grande à Sommière. - JLP

En juin, le corps sans vie de Patricia Pierre est découvert par un membre de sa famille dans son habitation de Sommière. Les autorités judiciaires ont rapidement qualifié ce décès de suspect et une enquête a été ouverte.

Lire aussi onhaye-une-sexagenaire-decede-de-maniere-suspecte-sommiere

Aujourd’hui, l’instruction se poursuit pour déterminer les causes exactes de la mort de la sexagénaire.

de videos

Les riverains de la rue du Chaufour à Spy en ont marre !

La vitesse est rarement respectée. - C.T.

En mai dernier, plusieurs riverains de la rue du Chaufour à Spy nous ont interpellés pour nous faire part de leurs inquiétudes quant à la dangerosité de leur rue.

Lire aussi Virages et vitesse ne font pas bon ménage, rue du Chaufour, à Spy

Entre virages, lignes droites et mauvaise visibilité, ils ne comptent plus les accidents. Ajoutons à cela la vitesse de 70 km/h qui n’est pas respectée et le charroi important des poids lourds. Ils ont voulu dénoncer l’insécurité dont ils sont victimes.

de videos

Un cadran solaire original placé sur le RAVeL de Chimay-Momignies

Patrice Wuine et Jean-Claude Dresse ont imaginé le cadran solaire. - G.F.

Après de longs mois de travail, tant par l’artiste Jean-Claude Dresse que par Patrice Wuine du CNABH, le cadran solaire a enfin pu être inauguré sur le RAVeL reliant Chimay à Momignies.

Lire aussi le-cadran-solaire-cigogne-installe-sur-le-ravel-chimay-videos

C’est à hauteur du Grand Pont que la cigogne imaginée par l’artiste a pris place. Et ce, pour le plaisir des yeux des promeneurs. Une œuvre originale qui donne l’heure grâce au bec du volatile depuis le mois de mars.

de videos

Le Couvinois Michel Constant peste contre les camions dans sa rue

Michel Constant n’en peut plus des camions dans sa rue. - G.F.

Michel Constant habite à la rue Goëtte, dans le centre de Couvin. En octobre dernier, il nous faisait part de sa lassitude. Chaque jour, des camions s’engagent dans sa rue très étroite, se retrouvent bloqués et pour sortir de leur position, arrachent les pierres bleues de sa devanture.

Lire aussi Michel en a marre des camions qui passent dans sa rue à Couvin: «J’ai déjà remplacé trois fois mes pierres bleues. À force, mon assurance n’interviendra plus» (vidéo)

Une situation qui, pour lui, ne peut plus durer. Il aimerait que les autorités communales agissent, mais ce n’était pas prévu du côté de l’échevinat des Travaux.

de videos

Des ossements retrouvés à Dinant

Des fouilles menées à Sorinnes. - JLP

La dernière semaine de l’année 2022 a été marquée par ces fouilles impressionnantes à Sorinnes.

Lire aussi D’importantes fouilles policières sont menées dans un bois de Dinant ce mercredi: des restes humains ont été découverts! (photos et vidéos) de videos

En effet, à la suite de la découverte d’un crâne, la protection civile, la police ainsi que la DVI ont mené des recherches dans le bois le long de la Grand-Route de Ciney. D’autres parties de squelette avaient été trouvées et ces dernières devaient être analysées par un anthropologue.

de videos

Bientôt du vin made in Castillon

Aurelio Notaro, Denis Thieulin et Marc Brogniet ont travaillé ensemble pour monter le vignoble. - L.M.

Aurelio Notaro, Denis Thieulin et Marc Brogniet ont travaillé ensemble pour monter le vignoble des Lacs. Les 400 premières vignes ont été plantées en mai dernier dans le petit village de Castillon (Walcourt).

Lire aussi walcourt-les-400-premieres-vignes-du-vignoble-des-lacs-plantees-castillon-video

Ils comptent y produire trois sortes de vin avec des cépages très différents. La première dégustation est prévue pour 2026.

de videos

Carine et Brigitte vivent un enfer avec l’humidité de leur maison de Roly

Carine et Brigitte vivent un enfer à Roly. - JLP

Les deux dames ont acheté une maison en 2017 dans le bois de Roly. Elles pensaient avoir trouvé leur bonheur, mais elles vivent un véritable enfer.

Lire aussi «À cause de l’humidité, tout pourrit»: alors qu’elles pensaient avoir trouvé la maison de leurs rêves, Brigitte et Carine vivent un enfer au Bois de Roly, à Philippeville (photos et vidéos)

Leur logement est rempli d’humidité et tout pourrit à l’intérieur. Elles n’en peuvent plus de vivre comme ça.