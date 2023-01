«Biopic à la co*»: Brigitte Bardot donne son avis sur le biopic qui lui est consacré, et elle n’est pas tendre

Parmi les programmes attendus en 2023 à la télévision, on retrouve le biopic consacré à Brigitte Bardot. L’actrice incontournable du cinéma français fera l’objet d’une mini-série composée de six épisodes sur France 2. Véritable icône, Brigitte Bardot est connue pour ses coups de gueule, mais surtout pour ses rôles dans « Et Dieu créa la femme » (1956), « Le Mépris » (1963) ou encore « Shalako » (1968).

de videos

Lire aussi «La mort, faudra bien y passer un jour»: «Allergique» aux vaccins, Brigitte Bardot explique ne pas être vaccinée contre le Covid-19

Alors, que pense la comédienne de ce biopic réalisé par Danièle et Christopher Thompson ? Au Journal du dimanche, Brigitte Bardot, 88 ans, a lâché : « Je ne suis même pas au courant de ce truc ! Mais je m’en moque : la seule chose qui importe c’est ma vraie vie avec moi dedans. Et pas des biopics à la con. »