Les habitants de la rue du Chaufour, à Spy, ne comptent plus les accidents, ou les presqu’accidents qui s’y déroulent. En cause? La mauvaise visibilité et surtout la vitesse excessive des véhicules qui l’empruntent.