Guerre en Ukraine: 63 soldats russes tués lors d’une frappe près de Donetsk

Le ministère russe précise qu’il s’agit d’une frappe à partir d’un lance-roquettes multiples HIMARS, une arme livrée à Kiev par les Etats-Unis, et affirme avoir abattu deux des six missiles tirés sur cette cible à Makiïvka. «Les familles et les proches des soldats tués auront toute l’aide et tout le soutien nécessaires», a assuré le porte-parole du ministère russe de la Défense.