Feux d’artifice du Nouvel An: la police a préféré miser sur la discussion plutôt que de verbaliser les fêtards

Les feux d’artifice, très prisés au Nouvel An, étaient interdits dans différentes communes de l’arrondissement de Verviers, sauf pour ceux qui disposeraient d’une autorisation en règle pour les tirer. Pourtant, certains fêtards s’en sont donnés à cœur joie. Si l’interdiction par la police est plutôt claire et que les agents étaient sur le qui-vive durant la soirée du 31 décembre, on ne recense pourtant pas de verbalisation dans les différentes zones de police.

Plusieurs raisons expliquent ce constat. D’abord car il est difficile « de cibler le jardin ou l’endroit exact d’où sont tirés les feux d’artifice », explique-t-on à la zone de police Vesdre. Mais aussi parce que la police a préféré miser sur la communication et la discussion.