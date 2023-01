«Ses amis sont tous venus lui dire au revoir, nous étions en train de pleurer à son chevet»: Emily s’endormait souvent à l’école, sa famille ne s’attendait pas à ce diagnostic

Karen raconte : « Elle n’a pas pu retourner à l’école, mais son professeur d’art est resté en contact avec elle et elle est allée à l’école certains midis pour voir ses amis.

Mais peu avant Noël, le couperet tombe de nouveau : Emily a développé des problèmes de déglutition et a tragiquement découvert que la tumeur initiale était revenue et qu’une tumeur secondaire était apparue au niveau du tronc cérébral, la rendant inopérable.

Emily a déjà subi 10 séances de radiothérapie « à une dose plus faible, mais elle s’est retrouvée aux soins intensifs parce qu’elle ne pouvait pas respirer et a été placée sous oxygène. Elle y est restée six jours et on nous a dit de nous préparer au pire à deux reprises. Ses amis sont tous venus lui dire au revoir. Nous étions tous en train de pleurer à son chevet. Puis, tout à coup, elle s’est mise à respirer toute seule et ils ont pu réduire son oxygène. Les médecins et les infirmières ont dit que c’était un miracle. »