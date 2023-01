7 millions d’euros de rénovations énergétiques au budget 2023 de Fontaine-L’Évêque: l’école Carpin et la salle omnisports sont concernées

Malgré une période difficile, la Ville de Fontaine investit et met la priorité à la rénovation énergétique dans son budget extraordinaire. Plus de 7 millions d’euros sont consacrés à des projets d’amélioration des bâtiments communaux. Parmi lesquels, 4.116.000 € sont destinés à l’école Carpin et la salle omnisports qui se verront offrir des travaux d’amélioration énergétique via Renowatt. Un réseau de chaleur tout neuf pour ces deux bâtiments ainsi qu’une chaudière à plaquettes de bois.

L’école des 3 Bonniers et sa salle omnisports sont aussi concernées par ces améliorations (1.500.000 €) et le Château Bivort devrait être doté d’une nouvelle chaudière en 2023 également (260.000 €).