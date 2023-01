Conflit israélo-palestinien: la Belgique a voté pour demander l’opinion de la Cour Internationale de Justice sur l’occupation israélienne de territoires palestiniens

Elle a été adoptée avec 87 voix pour, 26 contre, et 53 abstentions au sein de l’Assemblée générale des Nations unies. «Notre positionnement international est constant», détaille lundi à l’agence Belga Joan Condijts, le porte-parole de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib. « Nous restons favorables au respect du droit international et à toute initiative qui pourrait y contribuer. Demander l’opinion d’une cour de justice rentre tout à fait dans ce cadre. »

Au sein de l’Union Européenne (UE), la Belgique est l’un des rares États à avoir soutenu cette résolution. L’Irlande, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal et la Slovénie ont également voté en faveur de la résolution. L’Allemagne et l’Italie ont marqué leur opposition. La France et les Pays-Bas se sont abstenus au même titre que les pays nordiques, la Suisse ou encore l’Espagne.