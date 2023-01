Trois à quatre fois plus de suicides chez les vétérinaires: «Le métier est compliqué, vous êtes confronté à la mort»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

SOS, vétérinaires en détresse ! Le centre de prévention du suicide et d’accompagnement « Un pass dans l’impasse » va former des sentinelles parmi les vétérinaires. Objectif : savoir comment réagir et réorienter pour réduire le nombre de suicides.

On ne le sait peut-être pas mais il y a, parmi les vétérinaires, trois à quatre fois plus de suicides que dans la population en général, selon Alison Verlaet, chargée de communication au sein de l’ASBL. Même si les chiffres datent un peu, la réalité n’a pas changé. Au point que l’Union professionnelle vétérinaire vienne sonner à la porte de l’ASBL.