La cure détox à petits prix pour vous remettre des fêtes de fin d’année: le citron

Niveau detox, plusieurs formules existent. Mais il y en a une qui est particulièrement bon marché et qui se résume en un mot : citron. Ce petit agrume est l’un des fruits les plus riches en vitamine C (plus de 29 mg pour 100 mg). Cette vitamine contribue au bon fonctionnement du système immunitaire en plus de réduire la fatigue. C’est donc une source de vitalité, non négligeable en plein hiver.

Inspirée par les recommandations du naturopathe Stanley Burroughs dans les années 1970, cette cure mélange une consommation régulière de jus de citron et une alimentation équilibrée.