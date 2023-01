Le PS rappelle avoir suspendu Marc Tarabella de sa qualité de membre du parti: «S’il s’avère que des faits répréhensibles ont été commis…»

Suite à cette décision, le PS a décidé de réagir en rappelant avoir déjà suspendu Marc Tarabella de sa qualité de membre du PS. « Le PS a suspendu Marc Tarabella de sa qualité de membre du PS jusqu’à la fin de l’enquête. Pour l’heure, il n’est donc plus PS. S’il s’avère que des faits répréhensibles ont été commis, l’exclusion sera immédiate et automatique », indique le parti dans une communication officielle.

Ces demandes, dans le cadre de la vaste enquête sur des faits présumés de corruption et de blanchiment d’argent autour du Parlement européen, en lien avec le Qatar et le Maroc, concernent l’élu belge PS Marc Tarabella et l’Italien Andrea Cozzolino, également du groupe des S & D (socialistes et démocrates, deuxième force de l’assemblée). Le communiqué du Parlement européen ne les cite pas, mais une source bien informée confirme qu’il s’agit de ces deux hommes.