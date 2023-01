Koekelberg: trois fois en un mois que la crèche Pilouk doit fermer car le chauffage est en panne

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les parents des enfants qui fréquentent la crèche Pilouk à Koekelberg en ont marre. Ce lundi 2 janvier, c’est la troisième fois en un mois qu’ils sont rappelés pour venir chercher leur enfant car il n’y a pas de chauffage. « La chaudière est tombée une première fois en panne début décembre. Ensuite, la crèche a fermé pendant 5 jours pour réaliser les réparations. Aujourd’hui, la crèche rouvrait après la fermeture pour les fêtes. Et on nous rappelle déjà pour venir chercher notre enfant car il n’y a pas de chauffage », se plaint Renaud Fleusus, jeune papa et, par ailleurs conseiller communal MR à Koekelberg.