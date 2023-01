Hyundai 100% électrique en Norvège

La Norvège est le pays du monde où l’on retrouve la plus importante concentration de voitures électriques. Actuellement, pas moins de 20% du parc roulant est électrique et 80% des voitures neuves vendues l’année dernière étaient des BEV (véhicules électriques à batteries). Une spécificité scandinave qui a poussé Hyundai à ne plus commercialiser que des modèles 100% électriques, abandonnant au passage la propulsion hybride.

Quatre modèles

Il faut dire que le constructeur coréen ne commercialisait déjà plus aucun modèle entièrement thermique en Norvège, se concentrant sur les hybrides et les électriques. Ces derniers seront donc les seuls proposés dans les show-rooms, avec le choix entre l’Ioniq 5, l’Ioniq 6, le Kona Electric et le Nexo (hydrogène et pile à combustible.)