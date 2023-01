Double victoire pour le Kia Sportage

Le Kia Sportage a été élu « Voiture de l’année » lors de deux cérémonies de remise de prix européennes : « ABC Voiture de l’année 2023 » en Espagne et « Voiture de l’année » en Grèce. C’est la première fois que Kia remporte le prix de la « Voiture de l’année » en Espagne, décerné par le journal ABC. Attribué par un jury composé de 34 journalistes spécialisés et de lecteurs, le trophée ABC Car of the Year est le plus prestigieux de l’industrie automobile en Espagne.

Les femmes aussi

Cette distinction est intervenue quelques jours seulement après la proclamation du prix de la « Voiture de l’année » en Grèce. Organisé par l’Institut Car of the Year for Greece, ce prix a été décerné à Kia par un jury composé de 25 journalistes représentant les principaux médias spécialisés. Avant cela, le Sportage avait aussi remporté la catégorie « SUV familial » lors des « Women’s World Car of the Year Awards ». Un prix décerné par un jury composé de 56 femmes journalistes issues de 40 pays répartis sur cinq continents.