Le concert du Nouvel An au Théâtre de Namur le 22 janvier

Le Théâtre de Namur accueillera le dimanche 22 janvier le Concert du Nouvel An de la Ville de Namur. Les musiciens et musiciennes de l’Ensemble instrumental de Wallonie interpréteront les valses, polkas et autres mazurkas sous la baguette de Giovanni et Jean-Luc Votano. Le spectacle de danse sera assuré par les Ballets du Conservatoire de Namur dirigés par Aline Demuysere et Pascale Bombeeck.

Le concert fera la part belle à la Dynastie des Strauss avec l’ouverture de l’opérette « Une nuit à Venise » de Johann Strauss fils. La mezzo-soprano française Albane Carrère interprétera des airs de Strauss mais aussi d’Offenbach (« la Grande Duchesse ») et de Bizet (« Carmen »).