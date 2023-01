Quand une voiture électrique sauve une famille du froid

Vous avez probablement vu les images de ces maisons figées dans la glace après le passage d’un blizzard historique sur le nord des USA et le Canada. Avec des températures descendant jusqu’à -55°C par endroits, les coupures de courant ont été nombreuses. Mais une famille du Canada, propriétaire d’un Ford F-150 Lightning, a pu attendre que ça se passe en restant au chaud.

Batterie domestique

C’est le père de famille qui a publié l’image sur les réseaux sociaux sous le pseudo RapsFanLJ. On y voit la version 100% électrique du pick-up Ford, avec la légende « This baby saved us » (ce bébé nous a sauvé). Il raconte ainsi que pendant près de 48 heures, c’est le véhicule qui a alimenté la maison en électricité. La famille s’est chauffée, s’est éclairée, a utilisé le WiFi, regardé la télé et continuer à utiliser son frigo, grâce au véhicule qui avait heureusement pu être entièrement chargé avant la tempête. 48 heures plus tard, le niveau de charge du Ford était encore de 63%. Pas mal !