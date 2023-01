Un déguisement de Harry Potter, Pikachu ou Marvel offre une réduction supplémentaire de 20% au magasin Smartoys/Gameo pour le premier jour de soldes

Chaque année, début janvier, les soldes amènent beaucoup d’enthousiasme chez les consommateurs les plus assidus. Profiter des bonnes occasions, encore plus dans la conjoncture actuelle, apporte un moment de plaisir et de satisfaction.

Pour le premier jour des soldes d’hiver, la chaîne de magasins de jeux Smartoys/Gameo a décidé de lancer une action ludique. En effet, tous ceux qui viennent déguisés en Harry Potter, en Pikachu ou en super héros de Marvel ne recevront pas moins de 20 % de ristourne supplémentaire. Le personnel portera également un costume de super héros.