C’est non pour la 5e éolienne de Grandrieu!

Le site de 4 mâts a été inauguré en septembre 2021 et dans la foulée, une enquête publique a été lancée. À la suite de remarques de la part des fonctionnaires, la société avait revu ses plans. En août dernier, une nouvelle enquête publique a été publiée. La société espérant une réponse avant la fin de l’année.

Cette dernière a été rendue le 23 décembre dernier, l’avis est disponible sur le site internet de la commune de Sivry-Rance. « Arrêté du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué pris en sa séance du 23 décembre refusant la demande de EDP Renewables Belgium à obtenir un permis unique relatif à la construction et à l’exploitation d’une éolienne de 3,6MW en extension du parc de 4 éoliennes de Grandrieu. La demande porte également sur l’aménagement d’aires de manutention, d’un chemin d’accès et de la pose de câbles électriques », est-il inscrit.