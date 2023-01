Certains feux d’artifice bientôt interdits: voici ce que prévoit le ministre Pierre-Yves Dermagne

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Nouvel An est la période de l’année où les feux d’artifice font parler d’eux… et pas toujours en bien ! La nuit du 31 décembre, police et services de secours ont à nouveau dénoncé l’usage de feux d’artifice à l’encontre de leurs agents. Avec un constat alarmant : le recours à des fusées de plus ou plus lourdes.

De là à interdire la vente de feux d’artifice aux particuliers ? Le ministre de l’Economie Pierre-Yves Dermagne a en tout cas, en réponse à une question orale, annoncé vouloir réduire le nombre de produits auxquels les Belges pourront avoir accès. « J’ai chargé mon administration de préparer une interdiction supplémentaire de la vente de certains types de feux d’artifice aux particuliers », détaille-t-il. « Cette interdiction portera principalement sur certains articles qui sont souvent utilisés à mauvais escient pour commettre des troubles de l’ordre public, notamment les feux d’artifice plus lourds, les fusées et les bombes fumigènes. »