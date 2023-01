Le «Palais de Ming» à Liège élu établissement le plus attentif aux livreurs par Takeaway

Des plats soigneusement emballés, des gérants et un personnel sympathiques, ainsi qu'une agréable salle d'attente : tels sont les trois éléments que les ambassadeurs de Takeaway.com apprécient le plus dans les restaurants pour lesquels ils livrent, comme le dévoile un sondage mené auprès de pratiquement 200 d'entre eux.

« Flattés que les livreurs nous aient choisis »

Pour la province de Liège, c'est le restaurant chinois « Palais de Ming », situé dans la rue Cathédrale, qui se voit décerner le premier prix. Ming Trieu, gérant, explique avec fierté : « C'est vraiment fantastique de recevoir ce prix. Nous sommes vraiment flattés que les livreurs nous aient choisis. Il est agréable de voir que l'appréciation que nous essayons de témoigner au quotidien aux livreurs est réciproque. Nous trouvons tout à fait normal d'accueillir ces jeunes gens avec amabilité et de leur permettre de se réchauffer et de s'asseoir un peu. On échange aussi souvent quelques mots. Un contact amical est toujours chouette et profite à chacun. »