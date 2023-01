L’année 2023 commence bien pour Gilles, sexagénaire qui vivait avec ses trois agneaux et son poney dans un container de 12m2, faute de mieux: «Il a été étonné de mon appel»

Il y a quelques jours, nous vous parlions de Gilles, un habitant d’Estaires, dans le nord de la France à deux pas de la Belgique, qui n’avait plus de logement. Il passait la plus grande partie de son temps dans un container avec trois agneaux et son poney. Lire aussi Gilles, sexagénaire, vit avec ses trois agneaux et son poney dans un container de 12m2, faute de mieux: «Ce n’est pas possible, il faut trouver une solution» (photos) Mais en ce début d’année, une bonne nouvelle est tombée pour lui.

Ce week-end, sur sa page Facebook, la communauté Emmaüs de Nieppe a annoncé qu’elle accueillerait Gilles, sexagénaire, vit avec ses trois agneaux et son poney dans un container de 12m2, faute de mieux : à compter de ce mardi. Le sexagénaire se trouvait dans une situation d’extrême précarité depuis plusieurs années et le décès d’une agricultrice qui le logeait en contrepartie de tâches réalisées à la ferme. Ce mardi, le retraité va retrouver un toit, dans une chambre rénovée de la communauté Emmaüs à Nieppe : « Il a été étonné de mon appel. Je l’ai eu longuement au téléphone vendredi, et en général, quand la conversation dure, c’est plutôt bon signe », souligne le directeur, Alexis Kotowski. Le retraité estairois a été rassuré que ses trois agneaux et son poney, dont il ne veut pas se séparer, soient aussi pris en charge : « Une cliente de notre magasin possède une pâture entre La Chapelle et Fleurbaix. Elle va récupérer les animaux. Nous nous chargerons du transport et des frais vétérinaires. »