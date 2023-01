Berchem-Sainte-Agathe installe une stèle pour les personnes dont les cendres sont dispersées au cimetière

La commune de Berchem-Sainte-Agathe vient d’installer un monument pour les personnes incinérées dont les cendres sont dispersées au cimetière. De cette façon, leur nom peut être inscrit sur la stèle qui prend place juste côté de la pelouse de dispersion.

« À l’heure actuelle, les personnes qui sont incinérées ont soit la possibilité que l’urne avec les cendres soit déposé dans le columbarium du cimetière. Ce sont des sortes de casiers superposés où on met l’urne et le nom de la personne est inscrit. Soit il est possible de mettre l’urne dans un columbarium dans la terre. Soit les personnes choisissent la dispersion des cendres, il y a une pelouse prévue à cet effet. Mais il n’y a pas de plaque commémorative », explique Christian Lamouline (Les Engagés), bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe.