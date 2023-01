Les premiers mots de Scott Parker en tant qu’entraîneur du Club de Bruges: «Je veux essayer de développer un football dominant»

Après des expériences à Fulham et Bournemouth, l’ancien international anglais pense arriver à Bruges dans « un environnement idéal ». « J’avais le sentiment que ce serait le bon club pour moi. Le Club de Bruges est un club historique, qui est bien géré et qui possède une équipe avec des jeunes joueurs à développer, ce qui correspond à ma philosophie. »

Réputé pour son côté travailleur en tant que joueur, Parker attend de ses joueurs qu’ils mouillent le maillot. « Je veux que mes joueurs se donnent à 100 % sur le terrain car ils représentent le club. Je veux aussi essayer de développer un football dominant. »

L’ancien joueur de Chelsea, West Ham ou encore Tottenham devra permettre aux champions de Belgique de redresser la barre en championnat où le Club occupe la 4e place.

« Il est encore trop tôt pour parler des attentes pour cette deuxième partie de saison. La première mission sera de gagner des matches et nous verrons ce que nous pouvons changer. J’ai une idée claire de ce que je veux mettre en place et j’espère le faire le plus vite possible », a assuré Parker.