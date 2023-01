La piscine d’Eupen ne sera pas rouverte avant 2024: «Beaucoup de gens sont déçus!»

Avec les inondations de 2021, la piscine d’Eupen a été bien amochée. Pour la remettre sur pied et la rouvrir, la société Lago et la ville d’Eupen doivent se mettre d’accord sur plusieurs points, notamment sur la question des assurances. Mais le débat s’avère plus complexe que prévu. Et la réouverture initialement prévue pour avril 2023 puis pour 2024 semble compliquée. Plusieurs points noirs au tableau Il y a quelques jours, le Grenz-Echo rapportait le bras de fer compliqué entre la ville d’Eupen et le concessionnaire Lago. Car avant de pouvoir réellement mettre en place la réouverture de la piscine dans le quartier de Hütte, les deux parties doivent se mettre d’accord. Mais plusieurs points noirs viennent entacher les discussions.

Les installations étaient complètement inondées. - Ralf Schaus G-E

En premier lieu, l’assurance. Si la compagnie d’assurances parlait d’une couverture sûre en 2021, ce n’est plus le cas. Dans ses colonnes, le quotidien explique que la ville d’Eupen considère la chose comme un manquement de l’exploitant, car le concessionnaire est le créateur de la société Wetzlarbad AG, et est responsable de l’exploitation et de l’entretien de la piscine.

Autre problème, le cahier des charges pour les travaux de gros œuvre doit faire l’objet d’un nouvel appel d’offres, faute d’intéressés. Par ailleurs, « les autres résultats des appels d’offres sont tous nettement supérieurs à la valeur estimée respective et doivent donc être renégociés », notait Grenz-Echo. S’ajoute à cela le montant définitif de l’indemnisation de l’assurance qui n’a pas encore été communiqué. Lire aussi Un nouveau visage et un service de blanchisserie pour le nettoyage à sec Nettolux à Aubel Enfin, la ville d’Eupen n’a pas encore obtenu de plan financier de la part de Wetzlarbad AG pour les années à venir. « On ne pourra donner notre accord à l’attribution du marché de la reconstruction, dans la limite de la validité des offres, que lorsqu’un plan financier contraignant sur cinq ans pour la période suivant la réouverture sera présenté par la Wetzlarbad AG », soulignait Werner Baumgarten. L’échevin des sports vise tout de même l’année 2024 pour rouvrir la piscine. « Beaucoup de gens sont déçus ! » Werner Baumgarten reste positif, et espère qu’une décision sera prise dans les semaines à venir. Car dès que l’aspect financier sera réglé, la (re)construction pourra démarrer et la situation pourrait se débloquer. À noter tout de même que la construction peut prendre jusqu’à un an. Mais si la ville et Lago ne trouvent pas d’accord, la situation pourrait être toute autre : Grenz-Echo expliquait que la collaboration avec Lago pourrait être remise en question.