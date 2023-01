Menacée de fermeture suite à un manque de personnel, la Cour de la Reine résiste et trouve une solution à Spa

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour bon nombre de restaurateurs, le cauchemar en cuisine n’est pas de servir de la soupe qui aurait brûlé, de mélanger le sucre et le sel dans la tarte aux pommes ou se faire hurler dessus pas un chauve barbu dans le cadre d’une émission TV. Le cauchemar est simplement d’y rentrer et de n’y trouver aucun collaborateur. À Spa, le restaurant bien connu la Cour de la Reine était menacé de fermeture suite à un manque de personnel. L’échéance était claire. Si le premier janvier le restaurant spadois n’avait pas une personne en plus en cuisine et une autre en salle, ça signifiait la fin des haricots.