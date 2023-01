À Stavelot, un couple demande à des voisins d’arrêter leurs feux d’artifice… et se fait frapper!

« C’est le premier PV de l’année. Il s’agit de coups et blessures », explique la zone de police Stavelot-Malmedy. « La police a été appelée le 1er janvier à 0 h 30 à Stavelot, sur la route de Cockaifagne. »

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, la plupart fêtaient le passage de la nouvelle année. Mais certains ont vécu une soirée plus chamboulée que d’autres. À Stavelot, par exemple, un couple s’est fait frapper pour avoir simplement demandé à des voisins d’arrêter des feux d’artifice !

« Les occupants d’un gîte ont lancé des feux d’artifice », continue la police. Les voisins, un couple propriétaire de chevaux, ont été embêtés par les feux d’artifice et ont demandé aux occupants d’arrêter. En réponse, ils se sont fait frapper. « Les victimes sont un homme de 66 ans et une femme de 70 ans. Le constat a eu lieu par la police de Lierneux. On a même dégradé leur véhicule. »