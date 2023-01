D2 | Les bulletins de La Louvière Centre en première partie de saison: Zenadji, N’Zi et Ba ont fortement plu

Chaque semaine, les prestations des joueurs de nos équipes des divisions nationales sont notées. Ces notes restent évidemment subjectives et donc sujettes à débat. Et le secret du vestiaire nous empêche aussi de connaître les consignes de l’entraîneur. Il n’empêche que les moyennes enregistrées jusqu’ici permettent de déceler une certaine régularité, ou non, chez certains joueurs. Après la RAAL qui commençait notre série, on fait le point sur la première partie de saison de l’URLC, qui a superbement terminé l’année civile après un début de saison pour le moins compliqué.

Zenadji loin devant

S’il a logiquement mis un peu de temps à trouver ses marques dans une équipe presque totalement neuve par rapport au défun exercice, il a su se révéler comme une pièce maîtresse des siens une fois que la sauce a pris. Auteur de pas mal d’assists, il a aussi inscrit des buts décisifs, comme le superbe coup franc qui a offert la victoire à l’URLC dans le spectaculaire match face à Meux. Si l’on connaissait déjà les qualités du médian offensif des Verts, il n’a sans doute pas fini de nous surprendre cette saison.

N’Zi et Ba complètent un trio très offensif

Les éléments offensifs louviérois se sont particulièrement mis en évidence, cette saison, puisque le podium est complété par Johan N’Zi et Amadou Ba, qui ne se détachent l’un de l’autre que de très très peu. Le premier cité, qui a pas mal bourlingué (France, Allemagne, Portugal) avant d’atterrir à La Louvière Centre, a rapidement séduit par ses qualités techniques et sa force de percussion.

Déjà au club la saison dernière, Amadou Ba a confirmé tout le bien que l’on pensait de lui. Seul élément à avoir débuté toutes les rencontres, l’attaquant n’a rien perdu de son envie, n’hésitant jamais à décrocher très bas pour participer au jeu ou aider à la tâche défensive. Auteur de cinq réalisations cette saison, il est aussi capable d’amener de bons centres quand il est décalé sur un côté, notamment pour Yoroma Jatta.

Cremers souvent impérial, Jatta dans le top 5

Ce dernier, arrivé en manque de rythme, a pourtant montré qu’il n’avait rien perdu de son sens de but, trouvant le chemin des filets alors qu’il n’avait pas encore retrouvé la pleine possession de ses moyens. L’ex-Dogue semble en tout cas sur le bon chemin et on espère le voir retrouver sa meilleure forme en deuxième partie de saison.

Un peu plus haut que lui dans le classement, c’est un autre ancien de l’Olympic (et de l’URLC) qui échoue au pied du podium, tout près de N’Zi et Ba. Ulric Cremers, avec une note moyenne de 6,25/10, a tout de suite apporté beaucoup de sérénité à sa défense. Le dernier rempart a d’ailleurs rapporté des points à son équipe, notamment lors de la victoire 2-1 face à Jette lors de laquelle il a stoppé un penalty.

Mais chacun a, dans son rôle, contribué au redressement progressif des protégés du duo Bernard Gaspard- Fred Blairon, arrivé en cours de saison à la suite de Jean-Claude Massano. La solidité de la paire Luhaka-Salem, ciment de la défense louviéroise, a notamment permis d’équilibrer un bloc qui avait besoin de rapidement trouver ses repères. Tour à tour, Nguessan, Lema ou encore Ousmaïl ont pu apporter leur contribution dans le cœur du jeu, bien aidés sur les côtés par des éléments comme Lubaki, Ouattara mais aussi les latéraux Nsungu et... Kasri, quand l’occasion leur était donnée.

