Coronavirus: pas de test obligatoire pour les voyageurs arrivant en Belgique depuis la Chine

Concrètement, deux mesures spécifiques vont être mises en place à l’échelon belge. D’une part, les eaux usées des avions atterrissant à Brussels Airport en provenance de Chine (deux par semaine, selon le ministre) devront être collectées et analysées. Cette analyse devra impérativement inclure un séquençage des génomes permettant de détecter d’éventuels nouveaux variants.

D’autre part, les voyageurs rentrant de Chine et ressentant des symptômes liés au coronavirus, devront se soumettre à un test PCR ou antigène. Ce test devra être envoyé à un laboratoire disposant d’une technologie de séquençage génomique.

Frank Vandenbroucke considère qu’une obligation de test Covid pour les voyageurs se rendant en Belgique n’aurait pas beaucoup de sens, vu la taille du pays et le peu de vols directs en provenance de Chine. « Nous croyons qu’il est utile de demander un test au départ de Chine vers l’Europe, uniquement si toute l’Europe se coordonne », estime le ministre de la Santé. « Pour être efficace, il faut alors réintroduire le Passenger Locator Form (PLF) pour permettre un suivi des personnes venant de Chine. »

Une situation « dramatique »

« Ce qui se passe en Chine est vraiment dramatique », a concédé le ministre qui a tenu à témoigner sa « solidarité avec le peuple chinois ». « Cette situation ne représente toutefois pas un grand danger pour nous, grâce à la vaccination massive des Belges. »

Le ministre a également appelé les citoyens à continuer leurs efforts dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Il a insisté sur l’importance d’une dose de « booster » du vaccin contre le Covid et sur le respect des gestes barrières (masque en cas de symptômes, ventilation…).

La Chine, qui a récemment mis un terme à sa politique « zéro Covid », fait face à une explosion des contaminations. À l’échelle européenne, plusieurs pays comme la France, l’Italie et l’Espagne ont décidé d’imposer un test Covid aux voyageurs en provenance de Chine. À l’échelle mondiale, des pays comme les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et le Canada exigent également un test négatif. Le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC) a, de son côté, jugé « injustifiée » une telle mesure, mettant en avant le taux de vaccination élevé en Europe.