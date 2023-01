Deux semaines plus tard, la conduite d’eau sous le tunnel Roi Baudouin fuit toujours à Charleroi: «La vanne n’est peut-être pas totalement hermétique»

Le 16 décembre, nous écrivions dans nos colonnes sur cette conduite éclatée sous le pont Roi Baudouin, à Charleroi.

La SWDE avait finalement coupé l’eau en fin d’après-midi, et a apporté plus de précision. « C’est une section de la conduite qui a cassé. Déterminer l’origine de cette cassure est très compliqué, c’est plus une accumulation de facteurs dans un temps relativement long. Au vu des dégâts, réparer seulement la section est impossible, il faudra remplacer entièrement la conduite. Cependant, nous avons pu réorienter l’eau vers d’autres conduites, et il n’y a aucun problème d’approvisionnement », expliquait Benoit Moulin, le porte-parole de la SWDE, dans nos pages.