À Saint-Omer, il existe des chambres d’hôtes donton peut acheter le mobilier

L’histoire Quand ils achètent la grande bâtisse du 3, rue Gambetta, à l’angle de la place Sithieu, à Saint-Omer, les Vandenbussche imaginent faire des deux appartements qui se trouvent en front à rue des « Airbnb », sourit Céline Vandenbussche. D’abord, Intérieurs intemporels, c’est un showroom complètement indépendant, au rez-de-chaussée de la maison familiale. L’antichambre de deux appartements aux étages, Le Parisien et Le Flamand.

C’était il y a un an et demi, elle est professeur de musique depuis quinze ans, au printemps 2021, elle obtient son diplôme de décoratrice d’intérieur par correspondance, « je ne savais pas que j’allais en faire mon métier, explique-t-elle. Je l’avais surtout fait pour moi, je pensais rester prof à mi-temps et le reste du temps décoratrice d’intérieur, et puis je ne suis pas du genre à faire les choses à moitié ». Et cette petite musique, « pourquoi pas toi ? » lui trotte dans la tête depuis longtemps déjà, à force de visionner sur Instagram les parcours de passionnées de déco qui ont décidé d’en faire carrière. Elle se lance.

Le concept Il se dessine de fil en aiguille. D’abord, Intérieurs intemporels, c’est un showroom complètement indépendant, au rez-de-chaussée de la maison familiale. L’antichambre de deux appartements aux étages, Le Parisien et Le Flamand, 50 et 100 m², loués 130 et 160 € la nuit, qui tirent leurs noms de l’architecture des lieux.

Le Flamand, plus cocoon et en duplex. Plafonds hauts et boiseries dans le premier, ciel boisé et murs en briques, atmosphère de cocon en duplex dans le deuxième. On peut y dormir. Mais on peut aussi s’offrir la déco, la vaisselle, le linge ou le mobilier dans lequel on évoluera, pendant deux nuitées minimum, à l’image des hôtels-boutique. « Le challenge, c’est de remeubler au fil du temps, mais surtout pas avec ce qu’il s’y trouvait avant. Des idées de meubles, de déco, j’en ai plein la tête, assure Céline Vandenbussche. Ça peut aussi être intéressant pour les gens qui relouent les appartements de découvrir ce qui a changé, comme un jeu des sept erreurs. » Les petites séries Tout ce qui se trouve dans le showroom se retrouve dans les appartements. Céline Vandenbussche mise sur des fournisseurs français, européens, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Danemark. « J’aime le design scandinave, intemporel et épuré, affirme Céline Vandenbussche. Et je n’aime pas trop la tendance, même si je m’en inspire. » Moderne et ancien, au-dessus de la baignoire du Flamand, des cachets de cire encadrés. Elle aime aussi ce qui « raconte une histoire ». Au neuf se mêle l’ancien, le caractère, « des objets que j’ai chinés ». Tout est en petite série, « l’idée c’est de proposer peu mais de la qualité. C’est parfois frustrant. Mais ça donne aux choses un côté précieux ».