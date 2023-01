Luminus annonce les prix de ses nouveaux contrats fixes: voici combien vous coûterait votre consommation en énergie en fonction de votre foyer

Le contrat Comfy, pour une famille de quatre personnes qui se chauffe au gaz et vit dans une maison mitoyenne, s’élèverait à 301,49 euros par mois, ce qui reviendrait donc à 3.600 euros par an. Ce tarif est 30 euros plus cher que le tarif Comfyflex, le même contrat, mais variable. Pour une famille similaire, cela reviendrait à 272,16 euros. « Un taux fixe offre la tranquillité d’esprit. En revanche, il est logique qu’un contrat à durée indéterminée soit plus cher qu’un contrat variable », explique le porte-parole de Luminus, Nico De Bie, à nos confrères du Nieuwsblad.