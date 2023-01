Nouvel An dans le Borinage: huit arrestations administratives et une judiciaire

« Nos équipes ont été fortement sollicitées à l’occasion du réveillon du Nouvel An », commente la zone de police boraine. En effet, celle-ci a eu à régler de nombreuses disputes et bagarres, souvent sur fond d’alcool. S’y ajoutent quelques tapages liés à l’utilisation de feux d’artifice et/ou pétards et de musique.

« Les 4 équipes de policiers du service intervention ont travaillé toute la nuit et un renfort a dû être demandé à la zone de Mons-Quévy lors d’une intervention », poursuit la zone de police boraine. « Au total, nous avons procédé au cours de cette nuit de réveillon à 8 arrestations administratives et 1 judiciaire. »