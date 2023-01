Ecolo-Groen se mobilise pour un train S toutes les 15 minutes dans le Nord-Ouest de Bruxelles

L’offre de train S de la SNCB couvre le territoire de la Région bruxelloise et 30 kilomètres autour de celle-ci, comprend actuellement 12 lignes (de S1 à S12), 144 gares (dont 34 à Bruxelles) et plus de 700 trains quotidiens. Au niveau des 6 gares du Nord-Ouest (Berchem, Jette et Koekelberg, Simonis, Tour et Taxis et Gare de L’ouest), l’offre S actuelle permet de totaliser la montée de 5524 voyageurs par jour de semaine. C’est insuffisant, même si le chiffre de fréquentation du réseau S à Bruxelles est en augmentation de 44 %.

Afin d’attirer davantage de Bruxellois dans le train, le Plan de transport 2023-2026 de la SNCB doit être l’occasion de donner un coup de boost à l’offre S, et se rapprocher ainsi des objectifs fixés par la Convention RER de 2003 qui détermine une fréquence de 15 minutes en semaine sur chaque ligne du réseau S ainsi qu’une fréquence de 30 minutes le week-end. C’est dans le cadre de la mise en vigueur prochaine du plan de transport 2023-2026 de la SNCB que les élus Ecolo Groen des communes du Nord-Ouest proposent à leurs conseils communaux de voter une motion de soutien au développement de l’offre de trains S.