Ils l’ont torturé pendant plus de 5 heures à Charleroi: l’ex-belle fille de Jean et son compagnon voient leur peine réduite de 10 à 8 ans

La cour d’appel du Hainaut a réformé, lundi, en partie, le jugement condamnant deux femmes et un homme à dix ans de prison ferme pour avoir extorqué et torturé Jean à Charleroi. Karolan et son ancien compagnon écopent finalement de huit ans de prison.

Le 28 mai 2020, très tôt en matinée, la victime est déposée devant l’hôpital Marie Curie à Charleroi, en état d’hypothermie.