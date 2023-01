Vison, un cheval de 13 ans, mort d’une crise cardiaque à cause de feux d’artifice à Morlanwelz: «Ma fille est anéantie!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le coup de téléphone a été particulièrement difficile à recevoir, dimanche matin pour la maman de Naeva. Et encore plus pour la jeune fille de 19 ans, que Vison accompagnait depuis des années maintenant. « Ma fille est anéantie. Elle l’a eu toute petite, vers 10 ans. C’était son bébé. Il faisait partie de la famille. » Elle ne le montait pas : « Elle le soignait, elle le câlinait… c’était le petit chouchou du manège, un cheval en or. »

« Dans la journée, ils avaient déjà commencé avec des pétards. Nous sommes à la limite de Haine-Saint-Pierre et ça venait de tous les côtés. L’écurie étant isolée au milieu d’une prairie, ça résonne encore plus fort… Ça a duré 45 minutes non-stop, ça n’a pas arrêté. Puis ça a recommencé à 2h du matin, » explique Katherine, qui a aussi son cheval dans l’écurie et qui habite à deux pas de là. Dans tout ce bruit, Vison perd son calme et son cœur fini par lâcher. « Il était jeune et en pleine forme, » d’après la maman de Naeva.

