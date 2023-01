«Violence and Son» explore la question du consentement dans une pièce à l’humour corrosif au Théâtre de Poche

Le Théâtre de Poche à Bruxelles démarre la nouvelle année avec « Violence and Son » de Gary Owen. L’histoire peut sembler banale. Un adolescent de 17 ans, Liam, est fan absolu de « Doctor Who », cette série de science-fiction mythique et désuète diffusée par la BBC depuis 1966. À la mort de sa mère, il part vivre avec un père qu’il ne connaît pas dans les Valleys, ancien bassin minier du pays de Galles, ravagé par le chômage (l’un des taux les plus élevés du Royaume-Uni), au milieu de nulle part. Tout bascule avec l’arrivée de Jen car Liam ne sait pas s’y prendre avec les filles. Commencent alors les conseils machistes et grossiers de son père violent, buveur et affublé de sa maîtresse.

« Quand même je vais te dire. Parce que des fois… les filles elles disent non. Et c’est juste histoire de le dire. Et toi tu te dis, si elle le pense vraiment, elle va le redire. Alors tu continues. Tu vois – juste pour voir si elle le pense vraiment ou pas », explique Rick à son fils.

Lire aussi «Tout ça ne nous rendra pas Noël»: le Théâtre de la Toison d’Or fait durer les fêtes avec un vaudeville sur le colonialisme Notion de consentement On retrouve dans cette pièce l’écriture puissante de Gary Owen (« Iphigénie à Splott ») et son humour corrosif. Ses pièces s’intéressent aux plus défavorisés. Comme souvent, le personnage central est jeune, car Gary Owen sait mieux que quiconque pénétrer dans l’esprit tourmenté des adolescents et aime explorer les zones grises.

« Je suppose que c’est parce que c’est là que c’est intéressant. C’est là que les choses sont difficiles et qu’on reste coincé, et donc c’est là où le drame réside… », explique Gary Owen dans une interview sur TheaterVoice, la webradio du théâtre anglais. Ainsi, la pièce traite-t-elle à la fois des relations amoureuses à l’adolescence, de la transmission des parents aux enfants, de l’hérédité et de la notion de consentement. « La vie n’est pas que noire ou blanche, il y a effectivement des endroits ou c’est complexe mais la pièce est forte justement parce qu’elle nous questionne sur ce que l’on accepte ou pas comme zone grise », indique Jean-Michel Van den Eeyden, le metteur en scène.