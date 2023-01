2022, l’année la plus sèche en région verviétoise depuis 25 ans: «Les événements de sécheresse intense durent plus longtemps qu’avant»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Globalement, 2022 a été, avec 2020, l’année la plus chaude et l’une des plus sèches depuis le début des observations de l’Institut royal météorologique en 1833, comme le signale l’IRM dans son bilan climatique annuel. Et la région verviétoise n’a pas fait exception par rapport au reste du pays.