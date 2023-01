Plus d’1,6 million d’euros pour la réfection de la rue Désiré Quenne à Montigny-le-Tilleul: tous les détails du budget 2023

En tout, ce sont 35 projets que la Commune initiera pour la nouvelle année. Parmi les plus notoires, on retrouve le très attendu projet « Cœur de village », auquel a été greffée la réfection la rue Désiré Quenne . Le projet, subsidié à hauteur de 500.000 €, coûtera 1.166.604 €.

Déjà rénovée il y a quelques années, la rue de Marchienne s’est rapidement dégradée avec le temps. Les travaux avaient coûté près de 315.000€ à la Commune… qui a décidé d’attaquer l’entrepreneur en justice sur ces rapides dégradations. Ainsi, la nouvelle réfection de la rue de Marchienne, comprenant l’enlèvement des zones en pavés naturels et le remplacement du revêtement, coûtera près de 320.000 €.

Déficit à l’ordinaire

Présenté comme étant historique, le budget ordinaire n’est cependant pas un budget d’austérité. « Il est marqué par plusieurs éléments particuliers. Tout d’abord, une hausse très élevée des dépenses et des recettes ordinaires, aucune majoration de la fiscalité et des tarifs et des investissements élevés et fortement subsidiés. »

La Commune présente donc un léger déficit de 82.905 € à l’ordinaire. Parmi les augmentations les plus notoires des dépenses, qui ont globalement augmenté de 12,62 %, on retrouve les dépenses de fonctionnement, en croissance de 29,29 % ! « Cette hausse est due à la fois à l’inflation générale, mais surtout aux croissances des coûts énergétiques », ajoute la bourgmestre.