Nouveaux préaux, espace de jeu, remplacement des chauffages: du neuf dans les écoles de Quévy

Cela fait près de 10 ans que les élèves de l’école d’Havay ont élu domicile dans des préfabriqués. Pourtant, l’école d’Havay dispose d’un beau bâtiment mais qui a très mal vieilli et qui doit être rénové. Le coût des travaux, revu à la hausse, est de 850.000 €. « Nous avons enfin pu attribuer le marché relatif aux travaux de rénovation de l’école d’Havay. Concrètement, l’entreprise retenue doit maintenant planifier ses interventions et nous communiquer une date de commencement », détaille Alexis Jaupart.

Un préau a été installé. - D.R.

Des bonnes nouvelles

Tout au long de l’année, plusieurs chantiers ont été entamés ou terminés. « La fin des travaux de rénovation de l’école de Genly, le remplacement ou la réfection du chauffage des écoles de Bougnies et Blaregnies, la mise en conformité électrique de l’école de Quévy-le-Grand, le remplacement des portes d’entrée et la mise en peinture de la façade pour l’école de Givry et une nouvelle cuisine pour Quévy-le-Petit et Genly », constate l’échevin de l’Enseignement.