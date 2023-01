La Volvo XC40 voiture la plus vendue en Flandre, qu’en est-il en Wallonie? Voici le classement des meilleurs ventes en 2022 en Belgique!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les chiffres de décembre ne sont pas encore connus, mais il y a de fortes chances que la Sandero de Dacia garde sa pole position des meilleures ventes de voitures neuves en Wallonie au cours des onze derniers mois. Selon les statistiques de la Fébiac, elle a enregistré 3.983 immatriculations, loin devant la Citroën C3 (2.773 exemplaires) talonnée par une autre Dacia, la Duster (2.633 immatriculations). En quatrième place de ce top 10 des modèles les plus achetés, on retrouve la Toyota Yaris (2.536), la Peugeot 208 (1.918), la Mini (1.580), la Kia Sportage (1.453), la Volkswagen T-Roc (1.451), la Fiat 500 (1.365) et la Renault Arkana (1.338) pour clôturer le classement.