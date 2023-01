Course à pied | Calendrier, nouveautés, bilan et perspectives, TOUT sur le Challenge du Hainaut 2023: «Les joggings connaîtront un regain d’intérêt cette année»

Le jogging, comme la plupart des disciplines sportives, ne s’est pas encore totalement relevé de la crise du coronavirus. L’attrait pour la course à pied est cependant progressivement revenu et on attend des jours bien meilleurs pour l’année à venir.

L’ancien président du Challenge du Hainaut Yvon Doyen est d’ailleurs convaincu que la discipline va repartir de plus belle. « Par rapport à l’année dernière, nous avons 50 nouveaux compétiteurs qui se sont inscrits (NDLR : au Challenge). C’est le signe que ça monte, et que ça va encore monter », lance-t-il avec enthousiasme.

Une formule qui plaît

« Et je pense que cela vaut aussi pour le jogging en général. Les joggings connaîtront un regain d’intérêt en 2023. Le Covid n’a pas fait que du bien mais maintenant, je pense que c’est reparti pour de bon. Il faut dire que les trails, qui attirent de plus en plus de gens depuis quatre ans, nous ont fait aussi perdre quelques adeptes. Mais notre formule, qui est de proposer à chaque fois deux distances, a beaucoup plu et permet à tout un chacun de s’y retrouver. »

Alors qu’il a aujourd’hui 72 ans, Yvon Doyen avait décidé de se retirer de la présidence histoire de donner un coup de jeune au Challenge. Mais en avril dernier, la démission de Kevin Ataty et Olivier Fumière, qui venaient de reprendre les rênes de l’ASBL en début de saison, était actée.

C’est donc Maxime Doyen, fils d’Yvon, qui a alors repris la présidence, incitant son papa à revenir au sein de l’organisation pour lui apporter son aide. « Contrairement à mon papa, je n’ai jamais vraiment quitté le Challenge puisque j’en étais toujours le vice-président », souligne Maxime. « Aujourd’hui, je suis content de voir que les choses sont allées dans le bon sens, l’affluence revient un peu comme avant. On a souhaité redémocratiser l’épreuve que l’on a toujours voulu la plus conviviale possible. On n’est pas encore au niveau de 2019, soit l’avant-Covid, mais les chiffres sont très encourageants comparé à l’ensemble du monde sportif. Pendant le Covid, on avait aussi proposé des courses virtuelles qui avaient étonnamment bien fonctionné. Il y a une base qui est toujours restée. »

« On espère 500 participants à chaque course »

Le président du Challenge a en tout cas de hautes attentes pour la suite des opérations : « Au niveau de la fréquentation, ce serait super de pouvoir se stabiliser à au moins 500 participants à chaque course. On n’en était pas loin au début puis ça a un peu diminué. Quant au nombre d’inscrits au Challenge, on n’est pas encore aux 700 mais c’est normal. Après la remise des prix (NDLR : ce samedi 7 janvier), on aura déjà une idée de ce vers quoi on va mais je suis optimiste. Par ailleurs, on cherche encore un sponsor pour l’année prochaine histoire d’assurer une remise des prix de la meilleure qualité possible. »

Quant à l’organisation globale, Maxime et Yvon espèrent aussi recevoir pas mal de soutien. « On est à la recherche de bénévoles, mais ce n’est pas évident à trouver, et c’est pour ça que je suis revenu aider mon fils », explique Yvon. « J’avais un peu repris la course avec mon épouse mais en faisant mon retour dans l’organisation, c’est plus compliqué. Il faut installer le matériel, l’arche, s’occuper de l’informatique… Si une course a lieu à 10h, on est levé à 6h pour tout peaufiner. Mais j’ai toujours la même passion pour le jogging. Quand on met un pied dehors, on est pris dans l’engrenage, on veut toujours courir, c’est une drogue ! »

Cédric Martin