Le groupe agroalimentaire Cofigeo espère que l’arrêt de sa production «ne dépassera pas un mois»: «Il n’y a pas de risque de pénurie»

« L’objectif, c’est que la production reprenne le plus tôt possible », a indiqué le porte-parole à l’AFP. « On n’a pas de durée (…), on espère que ça (l’arrêt des usines, NDLR) ne dépassera pas un mois », a-t-il poursuivi.

Annonçant début décembre ces mesures prises pour « faire face à la hausse spectaculaire des coûts d’énergie », le président du groupe Mathieu Thomazeau avait fait valoir auprès de l’AFP que l’entreprise ne pouvait « plus subir des vagues d’inflation qui finissaient par (la) submerger ».