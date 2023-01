Stefanos Tsitsipas après sa victoire contre David Goffin en United Cup: «Je suis un bien meilleur joueur qu’il y a trois ans!»

Après la victoire d’Alison Van Uytvanck (WTA 72) dans le tout premier simple, David Goffin (ATP 53) a en effet subi la loi de Stefanos Tsitsipas (ATP 4) dans le duel entre les deux N.1 (6-3, 6-2).

« Je me sens vraiment bien pour l’instant », a confié Tsitsipas. « Je n’ai pas eu la meilleure des préparations, mais au moins, j’ai pu me rafraîchir l’esprit. Ce serait sympa si je pouvais jouer plus souvent comme aujourd’hui. Bien sûr, on ne sait jamais à l’avance quelle sera la réponse de l’autre côté du filet, mais tout était fluide. J’avais des souvenirs de mes matches d’il y a trois ans contre Goffin en tête. »

Pour le joueur grec, la rencontre disputée lundi n’a pas été différente de la dernière confrontation entre les deux joueurs il y a trois ans. « Ce fut à peu près similaire, si ce n’est que j’ai bien progressé depuis trois ans. Je considère que je suis un bien meilleur joueur. Je ne sais pas si les statistiques le démontrent, mais je crois avoir servi plus d’aces dans ces deux premiers matches ici que par le passé. C’est très important, vu la concurrence. Et je pense qu’il a dû le constater et que cela l’a mis en difficulté. »