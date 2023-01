Mathilde Seigner: «Le rock maintient l’enfant qu’on a en nous»

Je n’étais pas au courant qu’il y avait un groupe de rock de seniors à Dunkerque qui avait signé avec une maison de disques et qui remplissait des salles, non (rires). C’était une histoire vraie, pas banale et populaire. J’ai tout de suite senti que ça ferait un bon sujet. Et puis c’est avant tout un film sur le lien social qui ose parler de la solitude des seniors. Quand on arrive à un certain âge on se met à perdre son mari, sa femme, ses amis. On peut se retrouver seul. Et puis on tombe sur ce groupe de retraités qui ont décidé de chanter du rock !

C’est une belle bande. Bernard Le Coq, Andréa Ferréol, Myriam Boyer… Et quelques chanteurs de la vraie chorale dans les plus petits rôles ! Pour eux, le chant est un prétexte pour se réunir. Il y en a qui préfèrent le bridge mais pour eux c’est le chant. Et ils ne vont pas se contenter des petites comptines qu’on leur propose. Le rock va s’imposer car ça les maintient jeune.

Dans le film, le groupe de seniors est incontrôlable. C’était pareil en coulisses ?

C’était rigolo parce que tous les acteurs et actrices de cette bande sont les mêmes dans la vie… Indisciplinés quoi ! On peut le dire, c’était un peu le chaos, j’ai même dû les engueuler parfois. Et pas pendant les prises de vue, non ! En fait, ils se chamaillaient à l’hôtel. Donc j’avais les mêmes enfants face à moi le matin comme le soir. J’avais plus trop l’impression de tourner parce que la vie de dehors se prolongeait dans le boulot. Je ne sais pas si ça se sent dans le film, mais il y avait une énergie qu’on n’a pas dû fabriquer. Il suffisait de la saisir.

Ça vous parle le rock ?

Ça n’a jamais été dans ma culture parce que mes parents n’aimaient pas ça. Nos goûts viennent de notre éducation, et moi j’ai été élevée dans la chanson française à texte et d’amour. Brel, Brassens, Ferrat, Aznavour, tous ces poètes. Et puis la variété. J’adore Céline Dion et les chanteuses à voix. Celui que j’ai aimé le plus, c’était Sardou ! Vraiment j’étais fan de lui. Mais je reconnais que le rock maintient l’enfant qu’on a en nous.

On vous a même vue chanter pour chauffer les salles d’avant-premières…

[Balaie l’affirmation avec humilité] Oh pas vraiment, juste un petit peu, comme ça, histoire de mettre l’ambiance !

Ce n’est pas la première fois qu’on vous voit pousser la chansonnette au cinéma. Ça vous plaît ?

Je ne suis pas du tout chanteuse mais je suis très habituée à chanter. On m’a beaucoup demandé de chanter dans des émissions, avec Aznavour entre autres. J’ai eu beaucoup d’amitiés avec des chanteurs, dont Johnny. Dans ma vie, j’ai été plus proche des chanteurs que des acteurs. Donc je ne chante pas, j’ai jamais fait d’album, mais j’ai un rapport permanent à la chanson. En soirée je me retrouve souvent à chanter. Bien ou mal d’ailleurs (rires) ! C’est assez facile pour moi, voilà.

Votre filmographie est très éclectique. Que nous réservez-vous pour la suite ?

J’ai fait beaucoup de choses différentes, c’est vrai. Des choses bien, des choses très bien, d’autres non. J’aimerais aujourd’hui retrouver un cinéma d’avant, avec moins de comédie peut-être. Des rôles plus forts ou dramatiques. Il y a des choses qui se préparent mais ce n’est pas encore signé. Faut dire que là, j’ai pris une pause depuis un an.