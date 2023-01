Melanie Jarnson, la nouvelle étoile montante d’Hollywood, a grandi en Belgique!

Melanie, que tout le monde appelle « Mel », est née en Thaïlande d’un père Thaï et d’une mère Australienne. Elle possède ainsi la double nationalité. Avec un papa diplomate, Mel a pas mal voyagé dans sa jeunesse. Et elle a d’ailleurs longtemps vécu en Belgique. Plus précisément à Bruxelles. Elle a suivi sa scolarité chez nous. Et a appris deux choses dans notre plat pays : l’équitation – qu’elle pratique encore régulièrement – et la langue française, qu’elle parle désormais couramment.

Elle n’est pas encore très connue chez nous, mais d’ici quelque temps, il sera difficile de passer à côté de « Mel » Jarnson. Cette jeune actrice, qui aura 25 ans en février, a tout pour elle. Elle est belle, très belle. Mais aussi intelligente. Et talentueuse. On l’a vue récemment au cinéma aux côtés de Liam Neeson dans le thriller « Blacklight ». Elle a joué également dans « Beast » aux côtés d’Idris Elba. Et en 2021, elle faisait ses débuts au cinéma dans le film « Mortal Kombat », tiré du célèbre jeu vidéo. Film dont elle tournera une suite prochainement. Elle a également tourné dans l’une ou l’autre série. Une carrière encore naissante, donc, mais déjà très prometteuse. Les magazines commencent d’ailleurs à s’intéresser à elle. On devrait donc beaucoup en entendre parler dans très peu de temps…

Dans les quelques interviews qu’elle a données à la presse, elle ne manque jamais d’évoquer sa jeunesse passée en Belgique. Non pas que cela fut facile pour Melanie de s’adapter aux pays dans lesquels son papa était envoyé. « J’ai déménagé six fois avant d’avoir 18 ans, j’ai grandi dans des écoles internationales principalement françaises et j’ai dû me battre avec mon identité thaïlandaise et australienne. Je ne me sentais vraiment pas à ma place et je pensais que toutes ces choses étaient des défauts. (…) J’enviais vraiment les gens qui avaient grandi dans la même petite ville et qui avaient une communauté. Depuis que j’ai déménagé en Australie il y a six ans, j’ai progressivement appris que le fait d’avoir voyagé dans le monde entier pendant mon enfance, d’être trilingue et de venir d’une famille de travailleurs est en fait un énorme privilège dont je devrais être reconnaissante », a-t-elle confié au site Russh.