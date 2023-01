Les conseils de Tibi pour faire vous-mêmes vos conserves de légumes: au naturel, à l’huile, au vinaigre...

La méthode la plus simple qui existe, qui s’adapte bien à tous les légumes « peu riches en eau » comme les haricots, les pois, les racines… Lavez vos légumes, coupez-les en morceaux de taille adaptée à vos bocaux. Faites les cuire dans de l’eau bouillante 3 à 5 minutes. Entre-temps, lavez puis ébouillantez vos bocaux, ainsi que les rondelles d’étanchéité.

Dans une casserole, portez à ébullition l’eau et le sel, puis verser l’eau bouillante sur les légumes placés dans bocaux jusqu’au trait de niveau (2cl avant le rebord). Fermez aussitôt vos bocaux. Stérilisez ensuite les bocaux fermés pendant 1h30 à 100ºC.

Durée de conservation au frais à l’abri de la lumière (garage, cave, etc.) : 1 an.

2 La conserve dans de l’huile (d’olive)

La conserve dans l’huile consiste tout simplement à disposer le légume en morceaux dans un bocal et à le couvrir d’huile. L’huile est un excellent conservateur. Pour cette technique, il est préférable de cuire ou faire griller légèrement les légumes riches en eau afin de prolonger la conservation.

Lavez vos légumes et coupez-les en morceaux de taille adaptée à votre bocal. Si vous souhaitez les griller (poivrons, aubergines), faites-le. Lavez et ébouillantez vos bocaux, ainsi que les rondelles d’étanchéité. Disposez les légumes dans vos bocaux. Recouvrez d’huile d’olive jusqu’au trait de niveau (2cl avant le rebord) puis fermez hermétiquement.

Durée de conservation au frais à l’abri de la lumière (garage, cave, etc.) : 6 mois.

3 La conserve « cuisinée »

Lorsque les légumes sont très riches en eau (tomates, courgettes), ils ne peuvent être conservés au naturel. Il faut les cuisiner pour chasser cet excédent d’eau. Les légumes peuvent être ainsi stérilisés et conservés sous forme de ratatouille, de sauce tomate… Ces conserves sont aussi un excellent plan-dépannage « repas de flemme » en hiver. Durée de conservation au frais à l’abri de la lumière (garage, cave, etc.) : 1 an.

4 La conserve au vinaigre / en pickles

La conserve au vinaigre correspond à un stockage des légumes dans du vinaigre (vinaigre blanc, ainsi que de vin). Il est aromatisé de divers condiments (herbes, graines de moutarde, de carvi, clous de girofle…).

Les légumes ainsi conservés sont utilisés plus tard comme condiments de plats. Le pickles correspond à une déclinaison sucrée-acidulée, très parfumée, qui permet de disposer de condiments appréciables pour les plats et les salades.

Ingrédients :

– 50cl de vinaigre blanc / 25cl d’eau minérale / 80g de sucre semoule / 20g de gros sel non raffiné / 20 grains de poivre noir / 1 cuillère à café de graines de moutarde / 3 feuilles de laurier / 4 gousses d’ail / 1 cuillère à café de gingembre / Des légumes coupés en petits dés de 2 à 3 cm (ex. choux-fleurs, échalotes, fenouil, carottes, céleri, poivrons…)

Nettoyez et débitez vos légumes et placez-les dans les bocaux propres (n’oubliez pas de bien laver et stériliser les couvercles en métal si vous réutilisez des bocaux).

Dans une casserole, portez à ébullition l’eau, le vinaigre, le sucre, le sel et les différentes épices (n’hésitez pas à faire votre propre mélange d’épice…)

Versez la préparation bouillante dans les pots, puis refermez-les immédiatement.

Laissez reposer pendant 2 à 3 jours avant de les consommer.