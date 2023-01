Procès des attentats de Bruxelles: reprise des audiences avec la suite de l’exposé sur l’enquête

Après un peu plus d’une semaine de pause pour les fêtes, les juges d’instruction, enquêteurs, militaires et services de secours viendront témoigner devant la cour d’assises du rôle qu’ils ont joué après les explosions survenues à l’aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek, faisant 32 morts et de nombreux blessés.

L’année 2022 s’était refermée avec les récits des intervenants de l’aéroport. Tous avaient décrit le chaos et la confusion qui régnaient dans le hall des départs avec force détails. Afin que le jury puisse saisir l’ampleur de la violence de l’événement, les témoignages étaient accompagnés de photos, notamment des corps des victimes et des kamikazes de Zaventem. Probablement l’un des moments les plus durs et marquants de ce début de procès.