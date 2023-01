Les soldes débutent en Belgique ce mardi: les commerçants joueront leur survie et feront des remises importantes

Car l’humeur n’est clairement pas à la fête. Selon le sondage de l’UCM, environ deux marchands sur trois (64,2%) affirment que leur chiffre d’affaires a reculé ces six derniers mois. Plus de trois sur quatre (76,1 %) craignent aujourd’hui de devoir mettre la clef sous le paillasson. Avant la crise sanitaire, en 2019, seuls 5,2% des interrogés en étaient arrivés à ce point.

Les causes du déclin actuel sont multiples d’après l’enquête: baisse du pouvoir d’achat des clients, hausse des facteurs d’énergie, indexation du salaire des collaborateurs et incertitude liée à l’actualité géo-politique. «Il ne faut évidemment pas non plus sous-estimer l’influence des achats en ligne qui sont toujours en hausse» ajoute le SNI.